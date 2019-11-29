إيمري يقضي ساعاته الأخيرة في آرسنال

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد فرانكفورت إلى9 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي بينما يقف رصيد أرسنال عند 10 نقاط ليظل في صدارة جدول ترتيب مجموعته في البطولة.





خطر الإقالة يقترب أكثر من أرسنال

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن هناك غضب شديد داخل إدارة نادي أرسنال وبين جماهير النادي من الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق.





وكشفت التقارير أنه قد نسمع خلال الساعات القليلة القادمة خبر إقالة إيمري من تدريب نادي أرسنال بسبب سوء أداء ونتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة.





رقم سلبي جديد لأرسنال في ولاية إيمري

وبهزيمة اليوم من فرانكفورت لم يستطع أرسنال في تحقيق الفوز في المباراة السابعة على التوالي لأول مرة منذ عام 1991.





المدربين المرشيحين لخلافة إيمري في أرسنال

وحسب التقارير الصحفية فهناك العديد من المدربين المرشحين لخلافة إيمري في حالة إقالته من تدريب أرسنال أبرزهم نونو سانتو وماسيمليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو.





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

يتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.