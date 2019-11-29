عباس أبو الحسن: "عاشت أغاني مهرجانات رغم أنف أي نقابة"









وعلق على الصورة ، قائلًا: "عاش المهرجانات رغم أنف أي نقابة الليلة مولعة مع فيلو الدخلاوي"



ونشر صورة أخرى تجمعه بمغني المهرجانات الشعبية "السادات" قائلاً: "صاحبي وحبيبي سادات العالمي، أول مؤسسين فن المهرجانات، وخرج من تحته أيال، وعاش المهرجانات رغم أنف أي نقابة"



كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت الشهر الماضي بياناً بمنع إقامة حفلات ومنح تصاريح غناء لبعض مطربي المهرجانات منهم "حمو بيكا" التي رفضت النقابة إعطاء تصريحات له بالغناء في الحفلات، وهذا ما أثار غضب حمو بيكا وحدثت مشكله بينه وبين نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.



يذكر أن آخر أعمال عباس أبو الحسن فيلم "أشباح أوربا" والذي يأخذ طابع الإثارة والأكشن بالإضافة إلي بعض المشاهد الرومانسية، الفيلم إخراج محمد حماقي، حوار وسيناريو "شريف يسري ، أمين جمال" وقصة الفيلم "لكريم فاروق".





أعلن الفنان عباس أبو الحسن، فكرة أغاني المهرجانات الشعبية، حيث منذ قليل عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" صور له من إحدى الحفلات مع "فيلو الدخلاوي والسادات" أحد مغنيين المهرجانات الشعبية.