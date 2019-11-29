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رئيس شركة سيمنز عن تجربته في مصر: التنمية تأتي قبل الديمقراطية (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
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جو كايسر
جو كايسر
جرجس ميلاد
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أكد جو كايسر، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، أن مصر بشعبها وحكومتها أثبتت أنها قادرة على الإنجاز، مشيرا إلى أنه يتلقى أسئلة عدة في كل موضع يذهب إليه، حول نجاح تجربة العمل في مصر.

وأشار "كايسر" خلال حواره ببرنامج مساء DMC، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة DMC، إلى سرعة إنجاز المشروعات العملاقة مثل حفر قناة السويس الثانية وإنشاء محطات سيمنز للكهرباء.

وأوضح أن دولا في إفريقيا والشرق الأوسط، تطلب منه تنفيذ النموذج المصري على أراضيها، مؤكدا أن الموضوع يحتاج إلى قائد حقيقي قوي، يوفر المناخ اللازم لإنجاح المشروع، لافتا إلى أنه يرى أن القيادة القوية من أجل تطوير الاقتصاد، وكذلك التنمية، التي تأتي قبل الديموقراطية، موضحا أن قيم الديمقراطية هى عبارة عن مهارات مكتسبة.
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سيمنز جو كايسر اليمن أخبار

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