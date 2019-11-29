ليلة حزينة على عملاقي الدوري الإنجليزي وبوتشيتينو يظهر في الصورة

مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة جديدة والخطر يواجه سولشاير

وتعرض نادي مانشستر يونايتد إلى الهزيمة على يد نادي استانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.





وبهذه النتيجة المخيبة والمفاجأة للجميع بدأت الشكوك تحوم جول مستقبل أولى جونار سولشاير مدرب الفريق الذي اقترب يشكل كبير جدا من الرحيل عن تدريب الفريق.





أرسنال يسقط في هزيمة جديدة وأوقات إيمري في نهياتها

وعلى الجانب الأخر تعرض نادي أرسنال أيضا لهزيمة اليوم على يد نادي آينتراخت فرانكفورت بنفس نتيجة غريمه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.





ولكن أصبح مصير الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال شبه محسوم بالرحيل عن النادي بعد أن أصبحت نتائج الفريق سيأة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بل ومن الممكن أن نسمع قرار إقالته في الساعات القليلة القادمة.





المدربين المرشحين لتدريب عملاقي الدوري الإنجليزي

ويوجد العديد من المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب نادي أرسنال أو نادي مانشستر يونايتد في حالة رحيل سولشاير أو إيمري من تدريب فرقهم.





ويعتبر أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب أحد الناديين في الفترة القادمة هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق.





ومن المدربين الآخرين المتواجدين في ترشيحات الناديين نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون الحالي وباتريك فييرا بريندان رودرجرز مدرب ليستر سيتي.





ولكن سنرى خلال الساعات القليلة القادمة قرارات اليونايتد والجانرز وموقفهم من رحيل مدربينهم أو بقائهم.





ترتيب أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





فيما يتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 من أصل 13 مباراة خاضها الفريق أيضا حتى الآن.