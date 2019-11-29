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'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
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محمود مصطفى المعلق الصوتي للمنتدى
محمود مصطفى المعلق الصوتي للمنتدى
ميسون أبو الحسن
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"فرعونية.. وادي الفراعنة، حيث بدأ التاريخ، مهد الحضارة، نظمت حياة أفرادها، معلمة الإدارة، باقية رغم الزمن، لمن أراد اكتساب المهارة".

هذا أول وجه من أوجه مصر السبعة، والذين يمثلون حضارتها وعمقها التاريخي، والتي ستكون واجهة منتدى شباب العالم لهذا العام، تُعبر عن مصر وتاريخها العظيم بكافة أشكاله.

الأوجه السبعة المكونة للشخصية المصرية
وتنفرد "الفجر" بنشر البروموهات السبعة التي تُذاع بين الجلسات الرئيسية للمنتدى، وفي القاعات، وصالة مطار مدينة السلام شرم الشيخ، طوال أيام المنتدى.

وتُعبر هذه البروموهات عن سبع أعمدة تمثل أوجه الشخصية المصرية، وهي: "الفرعونية، القبطية، الإسلامية، اليونانية، الإفريقية، العربية، حوض البحر المتوسط"، والتي تمثل تاريخًا ظل منبعًا للفخر آلاف السنين،وتُترجم إلى ثلاث لغات، بالإنجليزية والفرنسية والألمانية.

مُعلق المنتدى الصوتي

وانفردت "الفجر" بأول تصريح من المعلق الصوتي الرسمي للمنتدى، وهو الشاب محمود مصطفى، الذي يشارك كمعلق صوتي رسمي لمنتدى شباب العالم لثالث مرة، رغم صِغر سنه الذي لم يتعدَ 29 عامًا فقط، إلا أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وطاقاتهم، باعتبارها رسالة قوية للعالم بمختلف ثقافاته.

وقال محمود مصطفى لـ"الفجر"، إن تلك البروموهات من كتاباته، والتي استغرقت نحو شهرًا؛ لتكون وجهًا مُشرفًا لمصر أمام جنسيات العالم، وترحيبًا بها، وفخرًا بحضارتنا وثقافاتنا المتنوعة.

تفسير كل وجه ومردوده الثقافي

وأضاف أن الوجه الأول لمصر هو الحضارة الفرعونية؛ وذلك نظرًا أن حضارة مصر الفرعونية علمت العالم منذ آلاف السنين القوانين والعدل، وإنشاء مؤسسات للدولة.

وأكد "مصطفى" أن الحضارة الثانية لمصر هي الإسلامية؛ فجاء مصر الفتح الإسلامي، وكانت أول دولة في المنطقة تضم ديانتين مسلم ومسيحي بكل تسامح.

أما الوجه الثالث، فأوضح المعلق الصوتي للمنتدى، أنه القبطي؛ وذلك لأن مصر كانت مهد الأديان، واستقبلت القديس مرقص، وحملت أول كرسي باباوي.

والوجه الرابع هو العربي، ولفت "مصطفى" إلى أن مصر عربية ولغتها وثقافتها تنطق وتنضب دائما بالعربية، فضلًا عن كونها جزءًا لا يتجزأ من الوطن العربي.

أما الوجه الخامس فهو الأفريقي؛ وأشار "مصطفى" إلى أن مصر جزءًا لا يتجزأ من القارة العجوز، وكانت رأس أقدم القارات، وأساس الريادة، والمحافظة على الامتداد والعمق الأفريقي، سواء باللون أو الثقافة أو نهر النيل.

والوجه السادس هو اليوناني؛ وأكد معلق المنتدى الرسمي، أن مصر كانت دائمًا عنوانًا للثقافة، ومصدرة للفن في العالم بكافة أشكاله.

والوجه الأخير، استطرد "مصطفى" بأنه العمق المتوسطي؛ فمصر لديها عمق استراتيجي، خاصة وأنها لها دور في الحفاظ على الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، بعد اكتشاف حقل ظهر.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم،أعلنت عن انعقاد فعاليات المنتدى لعام 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وذلك بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقالت إدارة المنتدى، إن الشباب من جميع أنحاء العالم سيجتمعون لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع فى تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا.

ويُعقد منتدى شباب العالم، سنويًا في مدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية
'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية
'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية
'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية
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