شاهد.. مقاطع فيديو توثق اللحظات الأخيرة لفتاة المرج قبل اختفائها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته ابنة عم "بسنت ممدوح عبدالله"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المرج"، التي اختفت، وطالب ذويها رجال الأمن سرعة الكشف عن ملابسات اختفائها.





ويوثق الفيديو المتداول، اللحظات الأخيرة للفتاة من خلال كاميرات المراقبة قبل اختفائها.





يُذكر أن أسرة الطالبة "بسنت ممدوح عبدالله"، قدمت بلاغا لأجهزة الأمن يحمل رقم رقم 165 لسنة 2019 ، أكدوا فيه غياب الفتاة منذ خروجها للذهاب إلى جامعة حلوان داخل أحد السيارات الـ"ميكروباص"، ولم تعد حتى الآن.







