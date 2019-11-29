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رئيس شركة "سيمنز" يكشف المشروعات القادمة داخل مصر (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
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جو كايسر
جو كايسر
جرجس ميلاد
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كشف جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، عن المشروعات القادمة داخل مصر، بالمشاركة مع الحكومة المصرية.

وقال "كايسر" خلال حواره ببرنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة DMC، إن هناك مشروع مشترك بين مصر وألمانيا حيث الإتفاق على تعليم 6000 شاب بنظام التعليم المزدوج، أو مدارس "مبارك كول" سابقا.

وأوضح المهام المطلوبة من الشركة خلال هذا المشروع قائلا: إننا نقوم بتطوير النظام السابق وإدخال طرق وأدوات حديثة بما في ذلك الأجهزة الرقمية ونظام الرقمنة، مشيرا إلى أن الرقمنة هو مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة.
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مصر مبارك كوول سيمنز جو كايسر اليمن

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