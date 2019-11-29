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بعد غياب عامين.. سمير غانم يعود بمسرحية "الزهر لما يلعب"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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يبدأ اليوم، نجم الكوميديا سمير غانم، اليوم أولى بروڤات مسرحية "الزهر لما يلعب".

المسرحية يعود الكومديان الكبير للمسرح، بعد غياب عامين بعد تقديم مسرحية "سيبوني أغني" والتي بدأت في 2017 في السعودية.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه سمير غانم هو مسلسل في الـ "لا لا لاند" مع ابنته دنيا وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص برحلة إلي إندونسيا وتحدث بعض المشاكل التي تؤدي إلي عطل بالطائرة والتي تضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة والهبوط بهم في إحدي جزر تايلاند، فيحاولوا أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.


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الكلمات المفتاحية

مسرحية سمير غانم الزهر لما يلعب

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