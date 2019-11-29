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تعرف على عدد مشاهدات "أول يوم في البعد" لعمرو دياب (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، في تحقيق مشاهدات قياسية خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي وحققت الأغنية أكثر من 1,790,218 مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.


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