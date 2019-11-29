عبر مدرب نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي عن رضاه عن لاعبيه بعد الهزيمة أمام نظيره فريق أستانا الكازاخي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوربي.







تعرف علي تصريحات مدرب مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام أستانا بالدورى الاوربي :



قال سولشاير:" هذه المباراة تحمل العديد من الإيجابيات لقد خسرنا المواجهة في النهاية، ولكن بدايتنا كانت ممتازة لقد سيطر الشباب على مجريات اللعب واستطعنا تسجيل هدف الأسبقية، وكانت لهم ردة فعل جيدة بعد التأخر في النتيجة كانت هناك 10 دقائق ضغط فيها الخصم علينا بقوة ولم نتمكن خلالها من اللعب بأريحية، ولكن فيما عدا ذلك، قدم اللاعبون مباراة جيدة، لقد قررنا الدفع باللاعبين الشباب منذ البداية لأننا نعلم أنهم مؤهلين لذلك. أرى أن لايرد وبيرنارد وليفيت قدموا مباراة رائعة في مشاركتهم الأولى مع الفريق. كانت الكرة التي جاء منها الهدف الثاني هي الوحيدة التي لم يحالف التوفيق بيرنارد فيها، وهذا هو حال كرة القدم".





وأضاف مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات لقناة النادي الرسمية بعد المباراة :



أعتقد أن البعض من اللاعبين الشباب يمكنهم الاستفادة من اللعب لأندية أخرى على سبيل الإعارة، فبكل تأكيد جميعهم يحتاجون للإحتكاك مع الفرق الأولى، ومباراة اليوم كانت الأولى للبعض منهم في هذا المستوى كان من الرائع رؤية جارنر وليفيت يفرضان سيطرتهما على منطقة وسط الملعب، وبيرنارد ولايرد أيضًا لعبا مباراة ممتازة خاصة في الشوط الأول أنا فخور بما قدمه الشباب اليوم.





لقد سافر اللاعبون لمسافة طويلة ولعبوا مباراة جيدة، ويمكن للجميع رؤية الترابط والتجانس الكبير في هذه المجموعة. كل شيء سار بشكل رائع السفر والحصة التدريبية بالأمس والتحضير للمباراة الأمر السلبي الوحيد كان خسارتنا للمباراة في النهاية، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز.