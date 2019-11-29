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مواعيد مباريات الجولة الثانية من خليجي 24 والقنوات الناقلة لها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
علاء خليف
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تنطلق اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 8 منتخبات خليجية يتنافسون على كأس البطولة.


نتائج مباريات الجولة الأولي من كأس الخليج العربي 24:

بدأت بطولة الخليج العربي يوم الثلاثاء الماضي، حيث تغلب منتخب العراق على نظيره منتخب قطر بنتيجة 2-1، بينما فاز المنتخب الإماراتي على اليمن 3-0 في المجموعة الأولي.


أما في المجموعة الثانية، تعادل منتخب عمان سلبيًا مع منتخب البحرين، وتلقي منتخب السعودية هزيمة قاسية أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 3 – 1.


مواعيد مباريات الجولة الثانية من خليجي 24:

تبدأ مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي بالدوحة، اليوم الجمعة 29 – 11 – 2019، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العراقي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد "خليفة الدولي" بالمجموعة الأولي، بينما يلتقي منتخب اليمن مع نظيره منتخب قطر في تمام الساعة السابعة مساءًا على نفس الملعب.


وتستكمل مباريات الجولة الثانية غدًا السبت 30 – 11 – 2019، حيث يلتقي منتخب الكويت مع نظيره منتخب عمان في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، علي ستاد عبد الله بن خليفة "الدحيل" ضمن المجموعة الثانية، ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره السعودي في السابعة مساءًا على نفس الملعب.


القنوات الناقلة لمباريات خليجي 24:

يمكنكم متابعة مباريات كأس الخليج العربي عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS HD الرياضية القطرية المشفرة، كما تذيع بعض القنوات المحلية في الدول المشاركة بالبطولة المباريات عبر شاشاتها، وإليكم القنوات الناقلة لمباريات البطولة الخليجية:


- OMAN SPORTS HD
- Alkass Two HD
- Kuwait TV Sport
- Alkass One HD
- beIN Sports HD
- beIN Sports HD 13 EN


ترتيب مجموعات كأس الخليج العربي:

- المجموعة الأولي:

1- الإمارات 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- قطر (بدون نقاط)
4- اليمن (بدون نقاط)

- المجموعة الثانية:

1- الكويت 3 نقاط
2- البحرين 1 نقطة
3- عمان 1 نقطة
4- السعودية (بدون نقاط
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