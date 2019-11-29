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موعد وصول اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد للديوان العام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:37 ص
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اللواء عمرو محمد حنفي
اللواء عمرو محمد حنفي
محمد طه
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قال مصدر بديوان عام محافظة البحر الأحمر، إن اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، يصل لديوان عام المحافظة بداية الأسبوع المقبل لمباشرة مهام عمله. 

وأكد المصدر، أنه حتى الآن لم يتلقى مكتب المحافظ أي إخطارات من مكتب المحافظة بالقاهرة بوصول المحافظ اليوم أو غدا، مؤكدا على أن الوصول سيكون بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، أن مكتب المحافظة بالقاهرة يقوم بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة عند حجز الطيران من القاهرة للغردقة للمحافظ وتقوم إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستقبال المحافظ الجديد فى مطار الغردقة الدولي، إلا أنه حتى الآن لم تتلقى إدارة العلاقات العامة أو مكتب المحافظ بالبحر الأحمر أى إخطارات، موضحًا من المقرر أن يصل بداية الأسبوع المقبل.

وأدى اللواء عمرو محمد حنفى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى لتَولى منصب محافظ البحر الأحمر، خلفا للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق الذى تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.
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الكلمات المفتاحية

محافظة محافظ البحر الأحمر

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