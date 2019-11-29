رئيس شركة سيمنز: الرئيس السيسي يحارب من أجل مستقبل أفضل للمصريين (فيديو)



وأضاف "كايسر" خلال حواره ببرنامج مساء DMC، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة DMC، أنه يرى الرئيس السيسي كواحد من أعظم المفاوضين الذين قابلهم حول العالم، قائلا: "التقيت بالرئيس مرتين ولمست اهتمامه بمشرعات البنية التحتية وتفاوضه الإيجابى فيما يخص المشروعات التى تخدم المجتمع، وتحقق أرباحًا فالرئيس السيسى قائد عظيم لمصر والقارة الأفريقية".







وكشف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، عن المشروعات القادمة داخل مصر، بالمشاركة مع الحكومة المصرية، موضحا أن هناك مشروع مشترك بين مصر وألمانيا حيث الإتفاق على تعليم 6000 شاب بنظام التعليم المزدوج، أو مدارس "مبارك كول" سابقا.

وأوضح المهام المطلوبة من الشركة خلال هذا المشروع قائلا: إننا نقوم بتطوير النظام السابق وإدخال طرق وأدوات حديثة بما في ذلك الأجهزة الرقمية ونظام الرقمنة، مشيرا إلى أن الرقمنة هو مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة.

قال جو كايسر، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، إنه يثق جدا في الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه يحارب من أجل مستقبل أفضل للشعب المصري وكذلك لقارة افريقيا.