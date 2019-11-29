أبز أرقام وظواهر مباراة مانشستر يونايتد وأستانا

تلقى نادي مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام ضيفه أستانا الكازاخي بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة من الجموعة الثانية عشرة من بطولة الدوري الأوروبي.







ولم تؤثر تلك الهزيمة في وصول الفريق لدور الـ 32، بيد أن المباراة شهدت العديد من الظواهر السلبية الإيجابية التي تخص الفريق الأحمر بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.





كأس الريمونتادا



تقدم الشياطين الحمر بهدف لينجارد في الدقيقة العاشرة، ليرد أصحاب الأرض بهدفي ديميتري شومكو في الدقيقة 55 و ديشون بيرنارد لاعب اليونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.





وتلك المرة الأولى وعلى مدار 25 مباراة، يسجل اليونايتد أولاً ثم يخسر المباراة، حيث كانت آخر ريمونتادا ضد اليونايتد في فبراير عام 2016 في دور الـ 32 ضد ميتلاند الدانماركي حينما تقدم أولاً وخسر في النهاية 2-1.





إنهاء عذرية الشباك



تعرض مانشستر للهدف الأول أوروبياً، منذ هدف "فاكوندو رونكاليا" لاعب سيلتا فيجو في نصف نهائي عام 2017، وجاء بعد 510 دقيقىة من اللعب في بطولة الدوري الأوروبي فقط.





هدف طال إنتظاره



كان هدف لينجارد هو الأول له منذ 307 يوماً، منذ هدفه في مرمى أرسنال في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.









اللاعب الأكبر سناً في تاريخ الشياطين الحمر



بدأ الحارس الإنجليزي الخبير "لي جرانت" مباراة اليوم ضد أستانا، بعمر 36 عاماً و 305 يوماً وهي المباراة الأولى له أوروبياً على الإطلاق، كأكبر لاعب يبدأ مباراة أوروبية له في هذه السن في تاريخ الشياطين الحمر.









مانشستر الشاب



بعيداً عن جرانت، كان معدل أعمار اللاعبون العشر 20 عاماً و 221 يوماً، بل وولد سبعة لاعبون منهم بعد مايو عام 1999، أي بعد إحراز لقب دوري الأبطال عام 1999 ضد بايرن ميونخ.





وكان معدل أعمار الفريق ككل 22 عاماً و 26 يوماً، وهو المعدل الأصغر في تاريخ اليونايتد في البطولات الأوروبية المختلفة.



