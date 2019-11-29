تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

تمكن نادي برشلونة من الفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

ميسي يساهم في فوز برشلونة على بوروسيا دورتموند

وقد ساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في فوز فريقه أمس حيث سجل هدفين من أهداف البارسا الثلاثة في مرمى نادي بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.





رقم قياسي لميسي في دوري أبطال أوروبا

وبهدفين الأمس في مرمى بوروسيا دورتموند حقق رقم قياسي جديد فقد تمكن بهذا من التسجيل في مرمى 34 فريق في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب أخر في البطولة.





خمس فرق تعقد ميسي في دوري أبطال أوروبا

وعلى الرغم من هذا الرقم القياسي الذي حققه ميسي ولكن يوجد خمس فرق فشل النجم الأرجنتيني في هز شباكهم طوال مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ولم يتمكن ميسي من التسجيل في مرمى نادي إنتر ميلان ونادي أتلتيكو مدريد ونادي روبين كازان خلال 4 مباريات واجه خلالها كل فريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.





كما فشل ميسي في التسجيل في مرمى نادي بنفيكا خلال مباراتين جمعتهم من قبل بالإضافة إلى نادي أودينيزي في مباراة وحيده جمعت بينهم في دوري الأبطال.





مشاركات ميسي مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 13 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.





هل يتمكن ميسي من كسر العقدة

وفي النهاية هل سيتمكن ميسي من كسر عقدة الفرق الخمسة هذه في دوري الأبطال ويترك لهم بصمة منه كالعادة في البطولة أم ستظل هذه الفرق محافظة على سلامة شباكها من خطر الأرجنتيني