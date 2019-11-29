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عاجل.. لينا أحمد الفيشاوي تنهار بالبكاء لحظة علمها بقرار إلغاء منعها من السفر (صورة)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
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أماني سلام
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أعربت لينا أحمد الفيشاوي، عن سعادتها البغالة بعد صدور إلغاء قرار منعها من السفر، الذي كان صدر من قبل لصالح والداها الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشرت لينا أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو لها وهي تبكي وتغني بسبب سعادتها بإلغاء قرار منعها من السفر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أول تعليق لها على القرار
وجاء تعليق لينا عن إلغاء منعها من السفر قائلة :"الغاء حظر السفر الخاص بى.. يمكنى زيارة بلدتى وأصدقائي وكل من أحب".

وأصدرت أمس محكمة أسرة الخليفة إلغاء قرار منع لينا من السفر وتراقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع نجلته من السفر.

لينا هي الابنة الوحيدة ل أحمد الفيشاوي، والتي انجبها من الأعلامية هند الحناوي، وهما بينهم خلافات منذ عدة سنوات، حيث أن في البدايه كان رفض الفيشاوي الاعتراف بنجلته لينا، إلي إن قامت والدتها برفع قضيه ضده لإثبات النسب.


عاجل.. لينا أحمد الفيشاوي تنهار بالبكاء لحظة علمها بقرار إلغاء منعها من السفر (صورة)
عاجل.. لينا أحمد الفيشاوي تنهار بالبكاء لحظة علمها بقرار إلغاء منعها من السفر (صورة)
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الكلمات المفتاحية

لينا صورة بكاء انستجرام الفيشاوي

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