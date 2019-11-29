قبل مفاجأة "خطر".. سادات العالمي يجلس على قمة المليون.. و"دراكولا وخربان" آخر المحطات





سادات محمد الشهير داخل عالم المهرجانات بـ"سادات العالمى"، واحد من نجوم فن الكترو المهرجان، الذى صنع أسم منذ سنوات عديدة، داخل هذا المجال الواسع، الذى أًصبح هو واحد من صنعه، من خلال الأفكار التي إنفرد بها طوال مسيرته.





سادات، يعترف دائمًا، أنه لم يكن مطرب أو مغني لكنه "مؤدي"، يحاول توصيل رسالة محددة لفئة الشباب بالتحديد، من خلال كلمات المهرجان، التي نجاح في تحقيق نسبة مشاهدة غير متوقعه تخطت حاجز المليون في جميع مهرجاناته، والتي ظهرت في ألبومه الأخير "الحرب العاليمة التالتة"، ليعود من جديد بـ"خطر" أسم ألبومه المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" بعد الكشف عن أسمه عبر بصورة البوستر من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوها الشهير "اسنتغرام".











