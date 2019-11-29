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قبل مفاجأة "خطر".. سادات العالمي يجلس على قمة المليون.. و"دراكولا وخربان" آخر المحطات
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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سعد نبيل
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سادات محمد الشهير داخل عالم المهرجانات بـ"سادات العالمى"، واحد من نجوم فن الكترو المهرجان، الذى صنع أسم منذ سنوات عديدة، داخل هذا المجال الواسع، الذى أًصبح هو واحد من صنعه، من خلال الأفكار التي إنفرد بها طوال مسيرته.
سادات، يعترف دائمًا، أنه لم يكن مطرب أو مغني لكنه "مؤدي"، يحاول توصيل رسالة محددة لفئة الشباب بالتحديد، من خلال كلمات المهرجان، التي نجاح في تحقيق نسبة مشاهدة غير متوقعه تخطت حاجز المليون في جميع مهرجاناته، والتي ظهرت في ألبومه الأخير "الحرب العاليمة التالتة"، ليعود من جديد بـ"خطر" أسم ألبومه المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" بعد الكشف عن أسمه عبر بصورة البوستر من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوها الشهير "اسنتغرام".
في هذا السياق، يستعرض "الفجر الفني" خلال السطور التالية، مهرجانات السادات الذى طرحه خلال عام "2019"، والتى تخطت حاجز المليون.
"دراكولا " 20 مليون مشاهدة
"دراكولا"، كانت أكثر المهرجانات، الذى فاجئ بها سادات جمهوره، بعد أن تخطت حاجز الـ20 مليون مشاهدة في أشهر قليلة عبر موقع "يوتيوب"، وهو من كلمات الأسطورة والجن ومن توزيع موسيقي رامي المصري، كلمات المهرجان "غالب في أرض التعالب مسابق ثواني العقارب تقوم الحرب جاهز للضربملقب بأخطر محارب مفيش حد فيكم هيقدر في ساحتي يفكر يظهر هنفذ بخطة هتلر".
"الحرب أبتدت" 13 مليون مشاهدة
ديو جديد، قدمه "سادات العالمي"، مع عفرتو، وهو احد مهرجانات البوم "الحرب العالمية التالتة"، وحصد على نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذاع صيته بين الجمهور، وهو من كلمات المجذوب وعفرتو، وتوزيع موسيقي وزة منتصر.
"وحش المجرة" 12 مليون مشاهدة
كليب "وحش المجرة"، واحد من الأعمال التي أبدع فيها تقديمها "سادات"، وهو يشير من خلالها الى سيطرته على عالم المزيكا، وحصد المهرجان على أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، والمهرجان من توزيع رامي المصري، وكلمات فانتا وشناوي، وهندسة صوتية الصغير، ومن كلماته "كله يسيب الي في ايده ويركز معايا، في الجول انا شايفك مصدوم، سايق بحركم بكيفي بظهر ف كله بيختفي، بلمع ف نوركم بيطفي انا بغبائكم مكتفي، بيشوفي في جحره بيكن دايما معكستي في راسه بترن، راكب ريس ده راكب تيون Twin".
"خربان" 11 مليون مشاهدة
كليب "خربان"، قدمه "السادات"، بمشاركة مطرب الراب الذي اشتهر في الاونه الأخيرة، "ويجز"، وقام بتصويرة على متن ياخت بالغردقة، وحصد على نسب مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ10 ملاين مشاهدة.
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