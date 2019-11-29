بعد الجريمة الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن حبوب "الفيل الأزرق" (فيديو)

علق الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على واقعة قتل صيدلانية لطفلتها بحبوب الفيل الأزرق، قائلًا: "المجتمع المصري استيقظ اليوم على هذه الجريمة البشعة"، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تقوم الصيدلانية بالتوعية ضد هذه الحبوب بدلًا من أن تستسلم للاكتئاب وتقتل طفلتها.



وأوضح "أبو دومة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن حبوب الفيل الأزرع نوع من أنواع المخدرات التخليقية، لافتًا إلى أنه جيل جديد من المخدرات.



وتابع: "المجتمع المصري مر بحالة من الانفلات قبل ثورة 30 يونيو، أدت إلى ظهور نوع جديد من المخدرات"، لافتًا إلى أن "الفيل الأزرق" مادة كيميائية مخلقة، تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات العصبية، والناقلات العصبية، مؤكدًا أن هذه الحبوب ليس لها أي أثر طبي، ولا يستخدمها إلا تجار المخدرات، لافتًا إلى أن حبوب الفيل الأزرق يبدأ تناولها بعد تعاطيها بـ20 ثانية، وتستمر لمدة 3 ساعات.



وأوضح، أن حبوب الفيل الأزرق تسبب دمور في خلايا المخ، وتسبب هلاوس سمعية وبصرية، ويتخيل الإنسان ذهابه إلى أزمنة جديدة تسمى أزمنة ما بعد الموت، لافتًا إلى أن 75% من الذين تناولوا المادة انتحروا، والـ25% دخلوا في موجات اكتئاب شديدة.

