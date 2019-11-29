آخرهم أحمد فهمي .. فنانين أشعلوا السوشيال ميديا بصور طفولتهم







ومؤخرَا نشر عدد من الفنانين صورًا لهم أثناء طفولتهم علي السوشيال ميديا، بعضهم بهدف السخرية والمداعبة مثل هنيدي والبعض الآخر بهدف استعادة ذكريات طفولتهم أومشاركتها مع الجمهور والاكتفاء بالتعليقات.



ويرصد لكم "الفجر الفني" عددًا من هؤلاء الفنانين الذين شاركوا الجمهور صور طفولتهم على السوشيال ميديا.



أحمد حلمي

نشر عبر حسابه بإنستجرام صورة له في فترة صباه معلقًا عليها الزمن الجميل لما كانت الأقفاص تتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيچ كله يعدي إلا الترنج البني.





محمد هنيدي

نشر صورة له وهو طفل ممسكًا في يديه علبة سجاير محلية الصنع وفي اليد الأخري "لاي" شيشية.





وعلق علي الصورة قائلاً: "لو كانوا كتبوا وقتها السجاير اللي في ايدي تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان محدش قربلها دلوقتي.



أكرم حسني

نشر أكرم حسني صورة له بالأبيض والأسود في طفولته، معلقًا عليها: "كل سنة وأنا طيب"



أنغام

نشرت صورة لها وهي في مرحلة الصبا في بداية مشوارها الفني، حيث كانت تقف علي المسرح أمام ميكرفون.



وعلقت عليها الصورة قائلة "الصورة دي بحبها أوي".



أحمد فاروق الفيشاوي

نشر صورة عائلية له بعد وفاة والده فاروق الفيشاوي باسابيع وهو يجلس بجوار والده فاروق الفيشاوي ووالدته وشقيقه عمر.







هاني رمزي

في عيد ميلاده نشر الفنان هاني رمزي، صورة له بالأبيض والأسود في مرحلة طفولته، وكام ممسكًا سماعة هاتف أرضي معلقًا على الصورة السماعة أكبر منى.



كريم فهمي وأحمد فهمي

نشر كريم فهمي صورة له هو وشقيقه أحمد فهمي في طفولتهم ولكن أثناء استحمامهما معلقَا عليها" "بما إن أحمد عايز يتجه للاغراء فأنا بساعده، أحمد أيام حمدي الميرغني ليرد أحمد عليها: "صورة مقززة جداً".



ونشر أحمد فهمي صورة له في طفولته وهو لا يتعدي ثلات سنوات أثناء تدخينه سيجارة معلقاً عليها: "بدأت بدري أوي".



شريف رمزي نشر صورة له علي إنستجرام وهو في مرحلة طفولته ولكن ملامحه لم تختلف كثيراً عن ماهو الآن وقال أن أحد أقاربه أرسلو له هذه الصورة ، ونشر صورة أخرى تحمعه مع والده وشقيقه



محمد محمود عبدالعزيز

نشر صور له وهو طفل، حيث كان يحمله والده الراحل محمود عبد العزيز وعلق عليها هذه الصورة وطلب من الجمهور الدعاء لوالده وقراءة الفاتحة لها.



كما نشر صورة أخرى مع والده ووالدته معلقا أبويا وأمي لما كانت الإبتسامة رسمة وشوشنا العادية من غير ما ندوس علي روحنا ونرسمها بإيدينا عشان نداري اللي فينا والوجع اللي مالينا، اسألكم الفاتحة لوالدي ولكل من رحلوا.



نيللي كريم

نشرت نيللي كريم صورة لها وهي في عمر الثالثة وكانت تبدوا حزينة بالصورة، كما أنها الآن اشتهرت بمسلسلاتها الدرامية الحزينة، ووجهت الشكر لشقيقها الذي أرسل اليها هذه الصورة.











أصبحب السوشيال ميديا مؤخرًا بمثابة طقوس يومية تؤديها جميع فئات المجتمع، لمعرفة ماهو جديد وما هو تريند علي مدار كل يوم، كما باتت وسيلة تفاعل وتواصل من الفنانين مع الجمهور.