عاجل.. حجم الثروة التي تركها هيثم أحمد زكي بعد وفاته

تداول رواد مواقع التواصل أنباءًا عن حجم االثروة التي تركها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأشاروا إلى أن التركة تضم 3 شقق سكنية ونصف مليون جنيه إضافة إلى سيارة.

وثيقة إعلام الوراثة



كانت وثيقة إعلام الوراثة، قالت إن رامي عز الدين بركات، شقيق هيثم أحمد زكي غير الشقيق من والدته، الفنانة لراحلةهالة فؤاد،





"سيحصل على سدس التركة فرضا، وباقيها تعصيبا، لعدم وجود وراث ولا مُستحق لوصية واجبة سوى رامي".





وفاة هيثم أـحمد زكي

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن 35 عاما، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.



