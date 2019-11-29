Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. حجم الثروة التي تركها هيثم أحمد زكي بعد وفاته

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل أنباءًا عن حجم االثروة التي تركها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأشاروا إلى أن التركة تضم  3 شقق سكنية ونصف مليون جنيه إضافة إلى سيارة. 

وثيقة إعلام الوراثة
كانت وثيقة إعلام الوراثة، قالت إن رامي عز الدين بركات، شقيق هيثم أحمد زكي غير الشقيق من والدته، الفنانة لراحلةهالة فؤاد، 

"سيحصل على سدس التركة فرضا، وباقيها تعصيبا، لعدم وجود وراث ولا مُستحق لوصية واجبة سوى رامي".

وفاة هيثم أـحمد زكي
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن 35 عاما، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكي منوعات فنان ثروة الفجر الفني

أخبار تهمك

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ 19 دقيقة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا وكيفية مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر مجانا

منذ ساعة الا ربع

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعة و نصف

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد آخر فيديو يجمع بين هيثم أحمد زكي ووالده قبل وفاته

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

النيابة تواصل الاستماع للشهود لمعرفة سبب وفاة هيثم احمد زكي

وفاة هيثم احمد زكي.. لماذا أغلقت خطيبته حساباتها على السوشيال ميديا؟

"أزمة صحية".. التصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

10:59 م

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

11:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status