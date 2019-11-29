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التنظيم والإدارة: عالجنا عدد من مرضى فيروس "سي" من المجندين أثناء الكشف الطبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
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اللواء عادل عشماوي
اللواء عادل عشماوي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عادل عشماوي، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، إن هناك محددات معينة لإختيار الضباط أو العساكر في التخصصات المختلفة.

وأَشار "عشماوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لا يوجد دفعة بالكامل تكون ضباط، أو عساكر، ومن يتوافر فيه الشروط ليكون ضابطا وتخصصه مطلوب يتم اختياره حسب معايير محددة مسبقا.

ولفت إلى أنه أثناء تحديد الموقف التجنيدي عالجوا عدد من المصابين بفيروس سي خلال الكشف الطبي، منوها بأن المركز التدريبي الأول هو الأصعب على المجند لأن فيه يتحول من مواطن عادي إلى مواطن عسكري، معقبا: "أسر المجندين من أول زيارة يشعرون بتغير أولادهم".
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