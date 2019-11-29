موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا وكيفية مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر مجانا

يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الأهلي المصري في مواجهة نارية على الملعب الأوليمبي بـ"رادس"، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبط ال إفريقيا 2019 – 2020، بالمجموعة الثانية والتي تضم ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.





كيف تأهل الأهلي والنجم الساحلي لدور المجموعات الإفريقي؟:



استهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق اطلع برة من جنوب السودان في الدور التمهيدي، وفاز عليه ذهابًا وإيابا 4-0، 9 – 0 على الترتيب، وتجاوز عقبة كانو سبورت الغيني في دور الـ32 بعدما تغلب عليه 2-0، و4-0 ذهابًا وإيابًا علي الترتيب.





أما فريق النجم الساحلي التونسي، تغلب علي فريق هافيا كوناكري الغيني 8 – 3 في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي للبطولة، وفي دور الـ32 تقابل مع اشانتي كوتوكو الغاني، وخسر ذهابًا 2-0 قبل فوزه في لقاء الإياب 3 -0 ليتأهل لدور المجموعات.





موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي:



تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة 29 – 11 – 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، ويدير المباراة تحكيميًا جوشوار بوندو من بتسوانا.





ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في تمام التاسعة مساءًا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث أعلنت إذاعة المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المميز (محمد بركات)، ويمكن مشاهدة بث مباشر KORA STAR للمباراة عبر روابط البث على موقعنا.





مفاجأة سارة للأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي:



وتلقي الجهاز الفني للأهلي مفاجأة سارة قبل مباراته المرتقبة ضد النجم الساحلي، حيث أعلن طبيب الفريق الدكتور خالد محمود جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق للمشاركة في مباراة اليوم ضد بطل تونس، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مران الأربعاء.