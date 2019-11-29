فرانكفورت يتغلب على آرسنال في الدوري الأوروبي

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على ضيفه آرسنال بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز (2-1) داخل ملعب الإمارات، أمس الخميس، في إطار خامس جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي.



سجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الأول للمدفعجية في الدقيقة 47، وتعادل وتقدم دايتشي كامادا ثنائية فرانكفورت في الدقيقتين 55 و64.



بهذه النتيجة، توقف آرسنال عند 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما قفز فرانكفورت للمركز الثالث بوصوله للنقطة 9.



جاءت البداية هادئة من الجانبين، ليصل آرسنال بأول فرصة بعد مرور 11 دقيقة، لكن سوء تفاهم أوباميانج مع زميله جوزيف ويلوك، حال دون استغلالهما عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.



وكاد جابرييل مارتينيلي أن يستغل خطأ دفاعي فادح من فرانكفورت، بعدما وصلته تمريرة من مدافع الخصم بالخطأ، ليسددها مباشرة، لكن الحارس فريدريك رونو تصدى لها.



ومع حلول الدقيقة 31، اضطر أوناي إيمري، مدرب آرسنال، لإجراء تبديل اضطراري بإخراج ديفيد لويز للإصابة، والدفع بلاعب الوسط ماتيو جندوزي بدلًا منه.



وفشل فرانكفورت في تهديد مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز طوال الشوط الأول، في ظل تراجعه لمنتصف ملعبه بشكل ملحوظ.



وواصل رونو الذود عن مرماه ببسالة بتصديه لتسديدة أرضية زاحفة من بوكايو ساكا جناح آرسنال، ليحرم أصحاب الأرض من التقدم بهدف أول.



وأرسل مارتينيلي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليفشل ساكا في توجيهها نحو المرمى، لتصل إلى أوباميانج، الذي سددها مباشرة، لتصطدم بالحارس والعارضة وتسكن الشباك، لينهي آرسنال الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة.



ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ويلوك فرصة هدف محقق، بعدما انفرد بالحارس رونو، لكن تسديدته أبعدها الدفاع الألماني إلى ركلة ركنية.



وعلى عكس سير المباراة، تمكن دايتشي كامادا من معادلة النتيجة لفرانكفورت بهدف من تسديدة يسارية قوية في الدقيقة 55.



وعاد الياباني كامادا لهز شباك الفريق اللندني بهدف جديد من تسديدة بقدمه اليمنى، فشل الحارس مارتينيز في التصدي لها.



ولم ينجح آرسنال في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف رغم التأخر بهدفين، ومرت الدقائق دون أن يصل أصحاب الأرض بأي فرصة.

