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عاجل.. شاهد عاصي الحلاني يصدم جمهوره بخضوعه لعملية جراحية في عيد ميلاده (صورة)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لعملية جراحية لنزع اسياخ معدنية بيده، وذلك في نفس يوم ميلاده.

ونشر الحلاني، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظى أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمنى أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الفترة الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى، أثناء ممارسة لرياضة ركوب الخيل، وحالته الصحية مستقرة الآن، بعد أن أجرى عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال المطرب اللباني عاصي الحلاني، "شو بخاف عليكي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


عاجل.. شاهد عاصي الحلاني يصدم جمهوره بخضوعه لعملية جراحية في عيد ميلاده (صورة)
عاجل.. شاهد عاصي الحلاني يصدم جمهوره بخضوعه لعملية جراحية في عيد ميلاده (صورة)
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مغني مطرب عملية عاصي الحلاني جراحية

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