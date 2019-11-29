Advertisements
Advertisements
Advertisements

"نشرة حوادث الفجر".. حكاية "بنت الأكابر" وتجديد حبس 5 متهمين في خلية الأمل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ببني سويف
أصيب 15 عاملًا زراعيا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا جنوب غربى بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 3 عمال صعقًا بالكهرباء في البحيرة
استقبلت مستشفي حوش عيسي المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، 3 عمال مصابين بصعق كهربائي أثناء عملهم بمنزل تحت الإنشاء بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

بعد 11 حادث.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالإسكندرية
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى الإيقاع بصاحب محل ومسجل خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة شقق فى الاسكندرية وقدرت السرقات بمليونى جنيه.

"بنت الأكابر".. حكاية مسنة عطفت على مكوجي فـ"حرقها حية" بالسيدة زينب
لم تكن تتوقع السيدة المسنة التي تقطن في السيدة زينب نجلة وشقيقة كبار أطباء مصر والتي عاصرت "بشوات مصر القديمة"، أن نهايتها ستكون مأساوية على يد مكوجي كانت تعطف عليه، هي الدكتورة هبة زوجة حفيد النقراشي باشا، والتي لازمتها السيرة الطيبة والعشرة الأصيلة لجيرانها طوال حياتها، بجانب أعمالها الخيرية في العديد من الجمعيات والمنطقة، لتنتهي حياتها بصورة وحشية على يد ذئب بشري، من أجل حفنة من الأموال.

تجديد حبس محمدين و"شقيق" ماهر في أحداث تجمهر وعنف
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر شقيق "احمد ماهر" وفتاة و٤ آخرين، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

تجديد حبس 5 متهمين بينهم فتاتين في "خلية الأمل"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم فتاتان وطالب جامعي في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الأمل التى تستهدف مؤسسات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفي ماهر حوادث بنت الاكابر أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 6 متهمين من طلائع حسم الإرهابية

قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة

تجديد حبس 3 متهمين من خلية الأمل

دفاع رامي شعث يطالب بإخلاء سبيله في "خلية الأمل"

بالأسماء.. تجديد حبس رامي شعث و8 أخرين في خلية الأمل

إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر بتدابير احترازية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status