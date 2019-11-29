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أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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حدد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي شروطه من أجل الاستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق البترولي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

 

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار


ونجح أسامة جلال مدافع فريق إنبي في قيادة دفاع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وفاز بالبطولة الإفريقية بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

 

إنبي يطلب على لطفي والشيخ وعمار حمدي لاعب رابع لانتقال أسامة جلال للأهلي 


وطلب حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي من إدارة ناديه من أجل السماح برحيل أسامة جلال مدافع إنبي إلى النادي الأهلي ضم 4 صفقات قوية من القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

 

وطلب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي التعاقد مع علي لطفي حارس مرمي فريق الأهلي خاصة إنه خارج حسابات السويسري رينيه فايلر منذ توليه المهمة عقب رحيل مارتن لاسارتي.

 

كما طلب المدير الفني للفريق البترولي ضم الثلاثي عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر وزميله أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي أيضاً في يناير ، بالإضافة إلى لاعب صاعد في فريق الشباب بالنادي الأحمر تم ترشيحه من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وبالاتفاق مع طولان لحسم الصفقة رسمياً في الميركاتو الشتوي.

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