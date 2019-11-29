شاهد.. الطفل عبد الرحمن يحارب السرطان بـ"التنورة"





عرض برنامج "مصر النهارده"، مساء اليوم الخميس، تقرير، عن طفل يُدعى "عبد الرحمن"، طفل لديه 10 سنوات، والذي قرر أن يحارب مرض السرطان عن طريق الرقص بـ"التنورة".وقال الطفل عبد الرحمن طارق: "مش بحس بالأمل غير لما بلف بالتنورة، دايمًا بتلهمني بالأفكار، بحس إني زي العصفور الصغير إللي طاير فوق، بتخليني طاير فوق في السماء، وأنا بلف ببقى شايف كل الكون وسامع كل الأرض حواليا".من جانبها أوضحت والدته، أن مرض السرطان بدأ لديه منذ أن كان لديه عام وثلاثة أشهر، لافتة إلى أنه أجرى عملية، وظل في معهد الأورام لفترة يحارب المرض، متابعة: "عبد الرحمن بدأ ينتصر على السرطان بالتنورة"، لافتة إلى أن الطبيب منعه من التنورة ولكنه مرض أكثر، فسمح لها بها مرة أخرى.