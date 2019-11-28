أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: حسم موقف فرجاني.. الموقف النهائي لمباراة السوبر الإفريقي

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 28 نوفمبر العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي دارت داخل جدران القلعة البيضاء والاستعدادات لمواجهة نادي مازيمبي القادمة وأزمة مباراة السوبر الإفريقي وغيرها من الأحداث الهامة.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





تفاصيل المران الثاني للزمالك في الكونغو





خاض الزمالك مرانه الثاني في الكونغو اليوم استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين ميتشو لتحفييز اللاعبين ولحثهم على الفوز على مازيمبي مؤكدا على صعوبة المواجهه نظرا لقوة الخصم وخاصة على أرضه.

وخضع لاعبوا الزمالك لبعض التدريبات الفنية والتكتيكية على هامش المران، حيث حرص الصربي ميتشو على عنل بعض الجمل مثل التسليم والتسلم عن طريق الثنائيات.





ظهور طارق حامد في مران الزمالك اليوم

شهد مران الزمالك الثاني اليوم في الكونغو ظهور طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد أن غاب عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء تنفيذا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من محمد أسامة طبيب الفريق.

وخاض طارق حامد بعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم وتتزايد فرص لحاقه بمواجهة مازيمبي القادمة في دوري أبطال إفريقيا.





زيارة مفاجأة في مران الزمالك اليوم

شهد مران الزمالك الثاني في الكونغو اليوم زيارة مفاجأة من المنسق العام للمباراة من اجل الاطمئنان على حالة الفريق وحل اي ازمة تواجه البعثة البيضاء في الكونغو من اجل الاطمئنان على حالة الفريق وحل اي ازمة تواجه البعثة البيضاء في الكونغو.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

حسم موقف فرجاني ساسي من مباراة مازيمبي

حسم الجهاز الفني لنادي الزمالك اليوم موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من المشاركة في مواجهة مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد الجهاز الفني لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي أصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباراة مازيمبي القادمة بعد أن اطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب انطلاق مران اليوم.





الكاف ينتظر بيان انسحاب الزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ينتظر وصول بيان رسمي من نادي الزمالك بشأن انسحاب النادي من خوض مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي في دولة قطر.

وأشارت التقارير أن الاتحاد الإفريقي لا يتعامل بجدية مع تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وانما يتعامل فقط مع البيانات الرسمية.





أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يستقر على مكان إقامة البعثة في الكونغو

قام مسئولو بعثة نادي الزمالك في الكونغو بحجز فندق الفريق في مدينة مازيمبي استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبعد الفندق عن المطار 25 دقيقة، و20 دقيقة عن ملعب اللقاء وسبق وتواجدت البعثة فيه مرتين من قبل، أحدهما عند تولي أحمد حسام ميدو المسئولية الفنية للفريق.

ميتشو يستقر على خطة الزمالك لمواجهة مازيمبي

استقر الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك على تغيير خطة لعب الفريق في مباراة مازيمبي بعد أن شاهد بعض فيديوهات الفريق وتعرف على طريقة لعبه بشكل كبير.

وقرر ميتشو اللعب بثلاثة لاعبين في منتصف الملعب في مباراة مازيمبي ليؤمن الفريق دفاعيا بسبب خطورة مازيمبي في الهجمات المرتدة ولعدم استقبال أي أهداف خارج ملعبه.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



