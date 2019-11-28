Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: حسم موقف فرجاني.. الموقف النهائي لمباراة السوبر الإفريقي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:48 م
Advertisements
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 28 نوفمبر العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي دارت داخل جدران القلعة البيضاء والاستعدادات لمواجهة نادي مازيمبي القادمة وأزمة مباراة السوبر الإفريقي وغيرها من الأحداث الهامة.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

تفاصيل المران الثاني للزمالك في الكونغو

خاض الزمالك مرانه الثاني في الكونغو اليوم استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين ميتشو لتحفييز اللاعبين ولحثهم على الفوز على مازيمبي مؤكدا على صعوبة المواجهه نظرا لقوة الخصم وخاصة على أرضه.
وخضع لاعبوا الزمالك لبعض التدريبات الفنية والتكتيكية على هامش المران، حيث حرص الصربي ميتشو على عنل بعض الجمل مثل التسليم والتسلم عن طريق الثنائيات.

ظهور طارق حامد في مران الزمالك اليوم
شهد مران الزمالك الثاني اليوم في الكونغو ظهور طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد أن غاب عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء تنفيذا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من محمد أسامة طبيب الفريق.
وخاض طارق حامد بعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم وتتزايد فرص لحاقه بمواجهة مازيمبي القادمة في دوري أبطال إفريقيا.

زيارة مفاجأة في مران الزمالك اليوم
شهد مران الزمالك الثاني في الكونغو اليوم زيارة مفاجأة من المنسق العام للمباراة من اجل الاطمئنان على حالة الفريق وحل اي ازمة تواجه البعثة البيضاء في الكونغو من اجل الاطمئنان على حالة الفريق وحل اي ازمة تواجه البعثة البيضاء في الكونغو.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم
حسم موقف فرجاني ساسي من مباراة مازيمبي
حسم الجهاز الفني لنادي الزمالك اليوم موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من المشاركة في مواجهة مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الفني لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي أصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباراة مازيمبي القادمة بعد أن اطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب انطلاق مران اليوم.

الكاف ينتظر بيان انسحاب الزمالك
أكدت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ينتظر وصول بيان رسمي من نادي الزمالك بشأن انسحاب النادي من خوض مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي في دولة قطر.
وأشارت التقارير أن الاتحاد الإفريقي لا يتعامل بجدية مع تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وانما يتعامل فقط مع البيانات الرسمية.

أخبار نادي الزمالك اليوم
الزمالك يستقر على مكان إقامة البعثة في الكونغو
قام مسئولو بعثة نادي الزمالك في الكونغو بحجز فندق الفريق في مدينة مازيمبي استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويبعد الفندق عن المطار 25 دقيقة، و20 دقيقة عن ملعب اللقاء وسبق وتواجدت البعثة فيه مرتين من قبل، أحدهما عند تولي أحمد حسام ميدو المسئولية الفنية للفريق.
ميتشو يستقر على خطة الزمالك لمواجهة مازيمبي
استقر الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك على تغيير خطة لعب الفريق في مباراة مازيمبي بعد أن شاهد بعض فيديوهات الفريق وتعرف على طريقة لعبه بشكل كبير.
وقرر ميتشو اللعب بثلاثة لاعبين في منتصف الملعب في مباراة مازيمبي ليؤمن الفريق دفاعيا بسبب خطورة مازيمبي في الهجمات المرتدة ولعدم استقبال أي أهداف خارج ملعبه.
موعد مباراة نادي الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

أخبار تهمك

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. حرب مشتعلة بين البارسا وريال مدريد بسبب صديق رونالدو وصدمة جديدة بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موهبة النرويج يصدم ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ ساعة الا ربع

مصطفى بكري: شراء طائرات سوخوي من روسيا سبب هجوم الغرب على مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ 18 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي في أزمة رمضان صبحي مع ناديه السابق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

11:36 م

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

10:59 م

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status