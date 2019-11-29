تفاصيل مأمورية منتصف الليل لإسقاط خاطفي " بولا".. الشيطان لعب بأفكار الجار ليغدر بطفل صغير

عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة صباحا، والمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز منشأة القناطر يجلس داخل مكتبه لفحص أوراق القضايا، ويفاجأ بصوت عال أمام باب مكتبه من رجل يطلب مقابلته، ليخرج بحثا عن مصدر الصوت ويجد "مجدي" جواهرجي منشأة القناطر"، وبالسماح له بالدخول ليعرف سبب طلبه مقابلته، أخبره أن مجهولين خطفوا ابنه "بولا" صاحب الـ 11 عاما، طالب بالصف الرابع الإبتدائي، بـ "سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية" أثناء توقفه أمام المنزل، لانتظار "أتوبيس" المدرسة، وطلبوا فدية نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.





بـ "عربية ملاكي".. خطف "بولا" من أمام منزله

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد نصر، وكيل فرقة شمال أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، بالفحص والمعاينة، وسؤال الجيران وتتبع خط سير هروب السيارة، توصلت تحريات المباحث، إلى أن " جرجس" سائق سيارة نصف نقل، العقل المدبر لخطف الطفل، لعلمه بثراء والده، مستعينا بسائقين أخرين أحدهما من مركز كرداسة، و استأجروا سيارة ملاكي ماركة "هيونداي" من أحد معارض تأجير السيارات، لتنفيذ خطتهم.





50 ألف جنيه مقابل تحرير الطفل

اتفق المتهمين مع عم الطفل على دفع 50 ألف جنيه، بعد علمهم بإبلاغ والده الشرطة، وملاحقتهم وتضييق الخناق عليهم، وبعد إستلامهم الـ 50 ألف جنيه، تركوا الطفل بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم، واقتسموها فيما بينهم.





مأموريتين استهدفت المتهمين بـ كرداسة ومنشأة القناطر

أعد العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر مأموريتين في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أحداهما استهدفت "جرجس" بمركز منشأة القناطر، والأخرى استهدفت "رحيم" بمركز كرداسة، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهما في نفس الوقت بعد تمكن ثالثهما من الهروب، وبحوزتهما الـ 50 ألف جنيه، واقتادتهم القوات إلى ديوان المركز.





والد الطفل: "إحنا جيران من سنين"

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، لعلمهم بثراء والده، فيما قال والد الطفل عن جاره: "أنا مصدوم من اللي عمله، ده إحنا جيران من سنين، علشان الفلوس يخطط أنه يخطف طفل صغير ملوش ذنب، ويرميه في الشارع بمنطقة مش هيعرف يرجع منها".





كشف ملابسات خطف ابن جواهرجي منشأة القناطر

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن القوات تمكنت من ضبط المتهمين بخطف نجل "جواهرجي" بمنشأة القناطر، من مركزي منشأة القناطر وكرداسة، موضحا أن المتهم الأول جار المجني عليه، والثاني والثالث سائقين على سيارة نصف نقل، بكرداسة، وكانوا يعلمون بثرائه، مضيفا، أن عم الطفل هو من تواصل مع المتهمين بخطفه، ودفع 50 ألف جنيه مقابل تحريره، بعد تضييق الخناق عليهم، مشيرا إلى أن تم استعادة المبلغ المدفوع.





ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 14 ساعة، في كشف ملابسات خطف نجل جواهرجي، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن جاره وسائقين آخرين وراء إرتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من جواهرجي مقيم بنطاق المركز، بقيام مجهولين بخطف نجله "بولا مجدي"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الإبتدائي، من أمام منزله حال إنتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية نصف مليون جنيه.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال اكتوبر، لمكان البلاغ، بالفحص والمعاينة تم التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في الواقعة، سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبعد تضييق الخناق عليهم، تواصل أحد المتهمين مع أحد أقارب الطفل، وتحصل منه على مبلغ 50 ألف جنيه، وتركوا الطفل بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم.





وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن "جرجس" جار المجني عليه، و"رحيم" وشخص أخر، سائقين سيارات نصف نقل، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبهم، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث القسم، من القبض على اثنين منهم، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.