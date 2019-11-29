أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الجمعة 29-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم

حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .

اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر العملات الأجنبية اليوم فى مصر

أداء سلة العملات عالميًا:

صعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ السادس من مايو عند 85 بنسا لليورو، رغم أنه أنهى الجلسة منخفضا 0.2 بالمئة عند 85.27 بنس .



