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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الجمعة 29-11-2019
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6700 جنيهًا للشراء 17.8074 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7328 جنيهًا للشراء 20.9002 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0720 جنيهًا للشراء 16.2019 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6660 جنيهًا للشراء 14.7827 جنيهًا للبيع .
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2826 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع .
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8053 جنيهًا للشراء 53.2285 جنيهًا للبيع .
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2832 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع .
متوسط سعر العملات الأجنبية اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0607
|
16.1841
|
يورو
|
17.6700
|
17.8074
|
جنيه إسترليني
|
20.7328
|
20.9002
|
فرنك سويسري
|
16.0720
|
16.2019
|
100 ين ياباني
|
14.6660
|
14.7827
|
ريال سعودي
|
4.2826
|
4.3160
|
دينار كويتي
|
52.8053
|
53.2285
|
درهم اماراتي
|
4.3721
|
4.4065
|
اليوان الصيني
|
2.2832
|
2.3018
أداء سلة العملات عالميًا:
صعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ السادس من مايو عند 85 بنسا لليورو، رغم أنه أنهى الجلسة منخفضا 0.2 بالمئة عند 85.27 بنس .
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2953 دولار قبل أن يتراجع ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة عند 1.2907 دولار .
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