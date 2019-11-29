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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الجمعة 29-11-2019

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0607 جنيهًا للشراء 16.1841 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6700 جنيهًا للشراء 17.8074 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7328 جنيهًا للشراء 20.9002 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0720 جنيهًا للشراء 16.2019 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6660 جنيهًا للشراء 14.7827 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2826 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8053 جنيهًا للشراء 53.2285 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2832 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع .


متوسط سعر العملات الأجنبية اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0607

16.1841

يورو

17.6700

17.8074

جنيه إسترليني

20.7328

20.9002

فرنك سويسري

16.0720

16.2019

100 ين ياباني

14.6660

14.7827

ريال سعودي

4.2826

4.3160

دينار كويتي

52.8053

53.2285

درهم اماراتي

4.3721

4.4065

اليوان الصيني

2.2832

2.3018


أداء سلة العملات عالميًا:

صعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ السادس من مايو عند 85 بنسا لليورو، رغم أنه أنهى الجلسة منخفضا 0.2 بالمئة عند 85.27 بنس .

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2953 دولار قبل أن يتراجع ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة عند 1.2907 دولار .
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