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تفاصيل كارثية في قصة ضحية الـ"20 جنيه" (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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الطفل ياسين
الطفل ياسين
كساب أحمد
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كشف "إسلام"، عم الطفل ياسين، تفاصيل الاعتداء على ابن أخيه، ودخوله في غيبوبة بسبب ضياع 20 جنيها ثمن علبة سجاير، قائلًا: "ابن أخي جاء ليلًا الساعة الثامنة مساءً، يعاني من القيء وبعض التشنجات، وعند الذهاب به إلى المستشفى، استعجب الطبيب حالته الصحية، وطالبهم بالذهاب به إلى مستشفى الجامعة، وبعد عمل أشعة مقطعية، تم وضعه في العناية المركزة".

وتابع عم الطفل ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الأطباء أكدوا تعرض "ياسين" لضربة حادة أدت إلى نزيف داخلي من الدرجة الأولى، ما أدى لدخوله في غيبوبة، وأثناء البحث لمعرفة سبب هذه الضربة، علموا أن أحد الاشخاص أرسل "ياسين" لشراء علبة سجائر بـ20 جنيهًا، ونتيجة أنه أضاع المال قام بضربه بشكل عنيف.

ولفت إلى أن أحدى الكاميرات رصدت ضرب الشخص لـ"ياسين" وقامت النيابة باحتجازه، مشيرًا إلى أن العائلة التي ينتمي إليها هذا الشخص مدانة سابقًا في جريمة قتل.
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الكلمات المفتاحية

ضحية الـ20 جنيه الطفل ياسين

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