Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط ٦ أشخاص في مشاجرة على أولوية الجلوس داخل قطار

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:29 ص
Advertisements
قطار ـ ارشيفية
قطار ـ ارشيفية
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، ٦ أشخاص في مشاجرة بين عدد من الشباب بمركزي الفشن ومغاغة، داخل القطار، بمحطة طحا البيشة بمركز ببا، خلافا على أولوية الجلوس على المقاعد داخل القطار.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بنشوب مشاجرة داخل القطار رقم 168 مميز الواسطى - المنيا، بمحطة سكة حديد طحا البيشة دائرة مركز ببا، والذي وجه بسرعة ضبط أطرافها. 

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة ببا وتمكنوا من ضبط أطراف المشاجرة، وتبين من التحريات الأولية حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول: "هشام. م. م" 19 عام، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب كدمة بالكتف الأيمن وخدوش بالرقبة، و"خالد. م. م" 20 عام، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب بكدمة بالعين، وأحمد رضا فهمي، 21 عام، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، "حسن. أ. م" 39 عام، موظف بهيئة السكة الحديد، مقيم قرية طحا البيشة مركز ببا، مصاب جرح بالوجه، وطرف ثاني: "أيمن. ر. ع" 22 عام، طالب بكلية الحقوق مقيم مغاغة المنيا، و"عبد الله. خ. ع " 20 عام، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة المنيا، مصاب جرح بالرقبة، و" محمد. إ. ح " 20 عام، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة بالمنيا.

كما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب الخلاف على أولوية الجلوس بمقاعد القطار، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها كل منهم على الآخر محدثين ما بهم من إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 21276 جنح مركز شرطة ببا، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاجرة قطار أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

تقرير.. خمسة أندية عجز ميسي عن هز شباكهم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

منذ يوم

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن الأقصر يسيطر على مشاجرة استخدم فيها أسلحة نارية

إصابة تاجر بجرح نافذ في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ببنها

"لهو الأطفال" يشعل معركة دموية بين عائلتين ببني سويف.. ومصرع "شقيقين"

"لهو الأطفال" يتسبب في إصابة 6 خلال مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

سقوط عامل من قطار داخل محطة السكة الحديد في بني سويف

كسروا جمجمته.. ضبط ثلاثة أشخاص لتعديهم على فلاح ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

02:28 ص

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

12:05 ص

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status