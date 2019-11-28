تجديد الثقة لـ"أحمد جمال" نائبا لمحافظ الإسكندرية



وقال النائب أحمد جمال في بيان رسمي له إنه بكل فخر واعتزاز تم تجديد الثقة للنائب أحمد جمال تحت قيادة اللواء محمد الشريف، مشيرًا إلى انه سيبذل قصارى جهده في خدمة الوطن والمواطنين.



وأدى أمس الإربعاء اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كمحافظًا للإسكندرية، خلفًا للدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتورة جاكلين عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم الدفع بعناصر جديدة من الشباب على فترات متقاربة، ليصبحوا نواب في المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة، حتى يصبح لها نائبان.



وأشار إلى أنه بالفعل تعيين 23 نائبا جديدًا، ليصبح عدد القيادات الشابة التي تم الاستعانة بها خلال سنة وبضعة أشهر خلال تعديلين للمحافظين 35 نائبا للمحافظين، وأن معظمهم في عقد الثلاثينيات، وحاصلين على مؤهلات ودراسات عليا متخصصة؛ فبعضهم حاصل على الماجستير والبعض الآخر حاصل على درجة الدكتوراه.

أعلنت مساء اليوم الخميس محافظة الإسكندرية تجديد الثقة لنائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، لكي يصبح نائب أول للمحافظة، عقب تأدية الدكتورة جاكلين عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية الجديد اللواء محمد الشريف أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليصبح لمحافظة الإسكندرية نائبين من الشباب.