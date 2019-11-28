موهبة النرويج يصدم ريال مدريد وبرشلونة

تلقى كبار أوروبا صدمة كبيرة اليوم الخميس 28 نوفمبر صدمة جديدة بشأن التعاقد مع موهبة النرويج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





كبار أوروبا يستهدفون ضم هالاندا





وأكدت تقارير صحفية منذ فترة أن كبار أوروبا يستهدفون التعاقد مع النرويجي إرلينج بروات هالاندا نجم نادي سالبزورج النمساوي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





خطة كبار أوروبا لخطف هالاندا في الشتاء





وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كبار أوروبا ينوا خطف هالاندا في يناير القادم عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي سالبزورج والذي يبلغ 30.2 مليون يورو.





نادي سالبزورج يصدم كبار أوروبا





وصدم كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالبزبورج كبار أوروبا بشأن التعاقد مع هالاندا في الشتاء القادم.





وقال فرويند في تصريحات صحفية اليوم: "لن نمنح أي نادي ميزة التعاقد مع لاعبينا ولم نضع من قبل أي شروط جزائية في عقودهم بالماضي ولن يحدث ذلك في المستقبل".





الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا في الشتاء





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لايبزج.





مشاركات هالاندا مع نادي سالزبورج هذا الموسم





وقد شارك ارلينج هالاندا في 19 مباراة حتى الآن مع نادي سالبزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.



