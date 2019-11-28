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القليوبية اليوم: افتتاح فصل للطلاب متعددي الإعاقة.. ووقف التزكية في انتخابات الغرفة التجارية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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القليوبية اليوم
القليوبية اليوم
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين افتتاح أول فصل من نوعه للطلاب متعددي الإعاقة ووقف التزكية في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية.

بمشاركة 150 طالبة.. جامعة بنها تنظم المهرجان الإرشادي العاشر للجوالات
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، واتحاد الطلاب المهرجان الإرشادي العاشر لجوالات الجامعة في الفترة من 21 – 28 فبراير الجاري، وذلك لنشر الوعي الصحي بين فتيات الجامعة تنفيذا لتوجيهات ورؤية السيد رئيس الجمهوريه "الست المصرية هي صحة مصر".

نائبة محافظ القليوبية تتفقد المشروعات المتعثرة بالخصوص والمحطة الوسيطة بشبرا
وأجرت الدكتورة إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عقب تجديد الثقة بها في حركة نواب المحافظين أمس، جولة تفقدية لعدد من مدن المحافظة حيث بدأت بتفقد المشروعات المقامة والمشروعات المتعثرة بمدينة الخصوص.

هدوء بالقليوبية.. ومصادر: المحافظ الجديد سيصل مطلع الأسبوع المقبل
وشهد اليوم الأول للعمل بمحافظة القليوبية هدوءً عقب رحيل الدكتور علاء مرزوق المحافظ السابق وإعلان حركة المحافظين وتولي اللواء عبد الحميد الهجان محافظا للإقليم والدكتور سمير حماد نائبا للمحافظ وتجديد الثقة في الدكتورة إيمان ريان نائبة للمحافظة لفترة ثانية هدوء وترقب لوصول المسئولين الجدد.

افتتاح أول فصل من نوعه للطلاب متعددي الإعاقة بالقليوبية
وافتتح عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الخميس، نيابة عن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه أسامة محمد سويد مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم نيابة عن الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية واسلام عبد الفتاح مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وعدد من قيادات العمل المجتمعي والمهتمين بمجال التربية الخاصة أول فصل من نوعه فى محافظة القليوبية خاص بالطلاب متعددى الإعاقة بمدرسة الأمل للصم ببنها.

وقف التزكية في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية
وقضت اليوم محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة 29 أفراد برئاسة المستشار جمال عبد العظيم في الدعوي رقم 8539 لسنة 20 قضائية المقامة من أحمد كمال شعلان ضد وزير الصناعة والتجارة لوقف القرار 646 لسنة 2019 فيما تضمنته من إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بالتزكية وما ترتب عليها من أثار أخصها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين وإجراء انتخابات بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة القليوبية متعددي الإعاقة حركة نواب المحافظين انتخابات الغرفة التجارية الدكتور سمير حماد

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