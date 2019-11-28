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كورة أون لاين AHLY مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع YALLA shoot يلا كورة filgoal رابط ماتش الاهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
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kora star للبث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفًا ثقيًلا على نظيره النجم الساحلي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أرضية الملعب الأوليمبي برادس.


المباراة ستقام في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لـ البطولة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يواجه الفريق الأحمر الكثير من الصعوبات في اللقاء، الذي سيكون اختبار حقيقي لـ المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي لم يلعب مباريات قوية سوى لقاء الزمالك في السوبر.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة قد تبعده عن اللقاء، الأمر الذي سيجعل فايلر في حيرة كبيرة، حيث خسر أحد أهم لاعبيه في الجانب الدفاعي.

مباراة الأهلي والنجم الساحلي kora star

وسيكون أكبر تحدي يواجه الأهلي وفايلر، التشجيع الكبير من قبل جمهور النجم، الذي من المتوقع أن يتواجد بكثافة في مدرجات الملعب، لمساندة فريقه ولاعبيه.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي ورمضان صبحي وجيرالدو وحسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو.

كوره ستار مباراة الاهلي والنجم


قال نبيل حبشي، السفير المصري في تونس، إنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها غدٍ الجمعة على استاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة على استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي؛ لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مواجهة النجم الساحلي.

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