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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار plus رابط ماتش الاهلي ahly

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
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مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة. تُنقل مباراة النجم الساحلي والأهلي بث مباشر اليوم عبر الإنترنت  لنقل المباريات، ويدخُل فريق النجم الساحلي المباراة ساعياً لقطع أول خطوة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق الأهلي لمحاولة قطع أول خطوة أيضاً من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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