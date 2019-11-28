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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORTS YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة الاهلي اليوم Ahly

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:12 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
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اكد وائل جمعة صخرة دفاع الاهلى السابق على مقدرة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى تحقيق الفوز على النجم الساحلى غدا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "الأهلى أثبت جاهزيته بقيادة فايلر، خاصة على المستوى الهجومى، بتسجيله لـ23 هدفاً فى 7 مباريات، إضافة لخط دفاع متماسك.. كل مقومات الفوز على النجم فى مباراة الغد موجودة بالتوفيق إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن الاهلى يلتقى النجم الساحلى الجمعة على ستاد رادس فى العاصمة التونسية فى تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.


 



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