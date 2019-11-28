الإفتاء توضح ماذا يقال في سجود الشكر لله



وأوضحت إدارة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.



ويُستحب أن يقول أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي. كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.



ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها على "الفيسبوك"، جاء فيه: "ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟".