شاهد.. الجزء الثاني من فيلم "مصر في السما"

عرضت فضائية "on e"، مساء اليوم الخميس، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مصر في السما" الجزء الثاني، ويرصد الفيلم رحلة حياة مصر "رحلة العمر"، بلد الماضي والحاضر.



وأوضح "الفيلم"، أن مصر عند تقطاع عالمين بين أوروبا وإفريقيا، وأن مصر من أغنى الدول التجارية في تاريخ البشرية؛ من الشرق شبه جزيرة سيناء، ومن الغرب الصحراء الواسعة "9 مليوم كم مربع"، وبينهما نهر النيل والبحر والمتوسط، ومجموعة مذهلة من المدن الجديدة، والبنية التحتية والصناعات؛ لإعادة تشكيل حياة حديثة لم نراها من قبل.



وأشار "الفيلم"، إلى أن مصر تفتح سماءها حتى ترحب بالعالم بدفء قلبها، وأن مصر تقوم على رؤية جديدة.

