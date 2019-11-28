الإسترليني يتراجع واليورو يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس





تراجعت أسعار الجنيه الإسترليني أمام اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشار إستطلاع رأي توقعاته بفوز حزب المحافظين في الانتخابات المقرره خلال الشهر المقبل.





ودفع استطلاع الرأي الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية منذ السادس من مايو عند 85 بنسا لليورو، رغم انه أنهى الجلسة منخفضا 0.2 بالمئة عند 85.27 بنس.



