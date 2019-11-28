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الإسترليني يتراجع واليورو يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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وكالات
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تراجعت أسعار الجنيه الإسترليني أمام اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشار إستطلاع رأي توقعاته بفوز حزب المحافظين في الانتخابات المقرره خلال الشهر المقبل.
ودفع استطلاع الرأي الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية منذ السادس من مايو عند 85 بنسا لليورو، رغم انه أنهى الجلسة منخفضا 0.2 بالمئة عند 85.27 بنس.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2953 دولار قبل أن يتراجع ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة عند 1.2907 دولار.
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