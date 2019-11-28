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خبير: اتفاق السراج وأردوغان من أعمال المافيا والإجرام

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق عبد الستار حتيتة، الخبير في الشئون الليبية، على توقيع مذكرات تفاهم بين فايز السراج وتركيا، قائلًا: "عمل من أعمال المافيا واللصوصية والإجرام"، لافتًا إلى أن من قام بتوقيع مذكرة التفاهم لا يملك أي صلاحية من قريب أو بعيد للتعبير عن الليبيين.

وأوضح "حتيتة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن حكومة الوفاق لم تحصل على موافقة وتصديق من مجل النواب، متابعًا: "اللوم يقع على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، ويقع على الرئيس التركي الذي تجاوز كل الخطوط والأعراف الدولية، وقام بالتوقيع مع حكومة غير مصدق عليها من الشعب الليبي".

وأكد أن هذه الإجراءات تنتهك الأعراف والقوانين بين الدول، لافتًا إلى أن هناك تورط تركي لدعم الإرهابيين في سوريا والعراق وليبيا وعدد من الدول الأخرى، مضيفًا أن الأتراك قاموا بالتآمر ضد الشعب الليبي في بداية عام 2018.
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توك شو اتفاق السراج وأردوغان أردوغان أخبار مصر

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