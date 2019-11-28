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وسائل الإعلام الصينية تطلب دعوتها لحضور نقل المومياوات الملكية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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اللقاء
اللقاء
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أجرى الدكتور خالد العناني وزير الاثار العديد من الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع عدد من وسائل الاعلام الصينية والعالمية من بينها وكالة أنباء شينخوا وقناة CGTN وشبكه الصين وجريده الشعب الصينية وجلوبال تايمز وغيرها من وسائل الاعلام الإلكترونية والورقية الصينية وذلك عقب المحاضرة التي ألقاها الوزير بالسفارة المصرية ببكين وذلك على هامش زياره للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة.

وأعرب رجال الإعلام عن رغبتهم في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة، الذي وصفوه بالحدث العظيم.

وسأل الإعلام الصيني وزير الآثار بصورة أكثر تفصيلًا عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الصيني في مجال العمل الأثري وعن مجهودات مصر في استرداد الآثار، وعن المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير والقطع التي سيتم عرضها به.
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الكلمات المفتاحية

وكالة أنباء شينخوا وسائل الاعلام الصينية قناة CGTN جلوبال تايمز الحوارات الصحفية الاثار

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