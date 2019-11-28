طرق معالجة أنواع الحول المختلفة.. والأثار الجانبية والسن المخصص للعملية





يقصد بمصطلح الحول هو الحالة التي تشير فيها العيون إلى اتجاهات مختلفة، فقد تتحول إحدى العيون إلى الداخل أو الخارج أو الأعلى أو الأسفل، في اتجاه مخالف للعين الأخرى، وهو شائع بين الأطفال حديثي السن، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر ليس له وقت معين أو فئة معينة.



أنواع مرض الحول



يتحدد نوع الحول بناءًا على السبب أو اتجاه ووضعية العين، وتتمثل في 4 أنواع هي:



1- حول فوقاني عندما يكون اتجاه العيون إلى أعلى.

2- حول تحتاني عندما يكون اتجاه العيون إلى أسفل.

3- حول إنسي عندما يكون اتجاه العيون إلى الخارج.

4- حول وحشي عندما يكون اتجاه العيون إلى الداخل.



أسباب حدوث مرض الحول



السبب الدقيق لحدوث الحول غير معروف بالتحديد، ولكن في الغالب يولد بعض الأطفال مع الحول، والبعض الأخر قد يصاب به في مرحلة لاحقة من الحياة، أو يكون بشكل وراثي.



في الاطفال يكون الحول نتيجة محاولة للتغلب على مشكلة في الرؤية قد تتمثل في:



قصر النظر.. صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة.

طول النظر.. صعوبة في رؤية الأشياء القريبة.

الاستجماتيزم.. الذي قد يسبب زغللة الرؤية.



لا يوجد سبب واضح لذلك المرض، لكن في بعض الأحيان يحدث ذلك نتيجة لمشكلة في الجهاز العصبي الذي يتحكم في عضلات العين ربما يحدث ذلك بسبب خلل في عين الطفل، إن لم يصحح سيستمر الحول إلى سنوات البلوغ، معظم البالغين المصابون بالحول ولدوا به.



يمتلك الأطفال القدرة على قمع الرؤية من العين المنحرفة، وبالتالي يتجنبون الرؤية المزدوجة، ولكن يؤدي ذلك إلى ضعف النظر لديهم فيما يعرف بالعين الكسولة وقد تتأثر الرؤية المحيطية وإدراك العمق أيضًا بالإضافة إلى إجهاد العين والصداع، وفي حالة الاصابة بالحول في سن متقدم ربما يدير الشخص رأسه ليرى في اتجاهات معينة متجنبًا للرؤية المزدوجة.



مشاكل صحية أخرى تؤدي إلى الحول



أحيانا يكون هناك بعض الأسباب النادرة لحدوث الحول منها:

بعض الإصابات مثل الحصبة.

بعض الحالات الوراثية أو المتلازمات مثل متلازمة داون.

تأخر النمو الشلل الدماغي.

مشاكل أخرى مع الدماغ والأعصاب.



* ملحوظة:

قد يصاب البعض بالحول في حين لم يعاني منه صغيرًا، فيرى الأشياء مضاعفة فيما يعرف بالرؤية المزدوجة أو يظهر الحول بصورته المعروفة كل عين في اتجاه مختلف، قد يكون السبب في ذلك إصابة بسكتة دماغية لذا في حالة الاصابة به في الكبر يجب التوجه للطبيب مباشرة.



طريقة علاج مرض الحول



عند اكتشاف الأم لحالة خلل في عيون طفلها أو اكتشاف مرض الحول، يجب أن تذهب مباشرة للطبيب المتخصص، الذي سيقوم بدوره في علاج الأمر بدون أي تدخل جراحي، والهدف من ذلك هو العلاج بدون المساس من نظر الطفل أو إضعافه، ويعالج الطبيب حالة العين الكسولة عند الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة تجنبًا لفقدان الرؤية الدائم إن لم تعالج.



1- النظارات:

في حالة وجود قابلية إضعاف النظر مع العلاج سيصف الطبيب نظارات مناسبة لحين استعادة الطفل الرؤية الطبيعية، وفي بعض حالات الحول يكون بعد النظر الشديد هو السبب، وهنا يمكن للنظارات أن تساعد في العلاج بدون تدخل جراحي.



2- رقعة أو غطاء العين:

يمكن للرقعة التي يغطي بها العين السليمة أن تجعل العين الأخرى المصابة بالحول تعمل بشكل أفضل.



3- حقن البوتوكس لـ علاج الحول:

حقن التوكسين البوتولينوم أو حقن البوتوكس ويتم حقنها في عضلة على سطح العين، ويوصي الطبيب بهذا العلاج في حال لم يتعرف على السبب الكامن، فالبوتوكس هنا يقوم بإضعاف العضلات المحقونة مؤقتا، مما يساعد العينين على المحاذاة بشكل صحيح.



4- قطرات وتمارين العين:

يمكن للطبيب وصف قطرات معينة تساعد أيضا أو وصف بعض التمارين التي تساعد على حل المشكلة.





تمارين العين لـ علاج الحول



1- قم بحمل قلم رصاص بطول الذراع، في منتصف المسافة بين العينين.

2- انظر إلى القلم الرصاص أثناء تحريكه باتجاه الأنف، وحاول الحفاظ على نفس الصورة منه.

3- استمر في تحريك القلم نحو الأنف، حتى لم يعد بإمكانك رؤيته كصورة واحدة.

4- امسك القلم الرصاص في أقرب نقطة حيث تكون الصورة الفردية يمكن رؤيتها.

5- إذا لم تتمكن من رؤية صورة واحدة، ابدأ من جديد.



نتائج التدخل الجراحي وآثاره على علاج مرض الحول



في حال لم تنجح العلاجات السابقة يتم التدخل الجراحي لإصلاح الأمر، فالتدخل الجراجي يساعد في علاج الحول، فهيي تستخدم لتقوية أو اضعاف تاثير العضلات التي تحرك العين، ويفضل أن تُجرى في سن الطفولة، أما في حالة البالغين فتجرى تحت تأثير مخدر موضعى بمعني أن يكون الشخص مستيقظ أثناء الجراحة والعين خدرة لتفادي حدوث أي اخطاء.



مراحل عملية علاج الحول