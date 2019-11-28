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رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين اليوم الخميس 28 نوفمبر جائزة جديدة ليضعها في تاريخ بطولاته خلال مسيرته الكروية.

 

ميسي أفضل صانع ألعاب هذا العام

 

وفاز الأسطورة ليو ميسي نجم نادي برشلونة اليوم رسميا بجائزة أفضل صانع ألعاب في عام 2019حسب تصويت iffhs.

 

ميسي يكتسح تصويت الجائزة

 

وقد اكتسح ميسي التصويت على جائزة أفضل صانع ألعاب لهذا العام 2019 حيث حصل على 299 نقطة متفوقا برقم كبير جدا على أقرب منافسيه.

 

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا في المركز الثاني من التصويت وراء ميسي برصيد 85 نقطة ويليه البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد برصيد 55 نقطة.

 

رقم قياسي جديد لميسي

 

وحقق ميسي رقم قياسي جديد له فتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها ميسي بجائزة أفضل صانع ألعاب ليعادل رقم تشافي نجم نادي برشلونة السابق.

 

جائزة أخرى في انتظار ميسي

 

يذكر أن ميسي مرشح أيضا بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" العالمية.

 

مشاركات ميسي مع برشلونة في عام 2019

 

وقد شارك ليونيل ميسي في 62 مباراة مع نادي برشلونة خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 57 هدف وصنع 15 هدف آخرين وحصد بطولة الدوري الإسباني.

 

 

 

 

 

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة
رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة
رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة
رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة
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