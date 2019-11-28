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العناني يستعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة بسفارة مصر في بكين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:46 م
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محاضرة الوزير
محاضرة الوزير
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استعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم، الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، خلال محاضرة القاها بمقر السفارة المصرية في بكين بحضور الدكتور محمد البدري، سفير مصر ببكين والعشرات من المتخصصين من وزارة الثقافة والجامعات الصينية، وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين، وعدد من وسائل الاعلام الصيني والدولي وذلك لتعريف الصينيين بالمنتج السياحي والثقافي المصري.

وخلال المحاضرة، أشار دكتور العناني الي عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة في جميع المجالات وخاصة في مجال العمل الأثري، حيث أن أول بعثة حفائر أثرية صينية بدأت أعمالها عام 2018 في معبد مونتو بمدينة الأقصر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاثار ومعهد الأثار الصينية للعلوم الاجتماعية بالصين في مجال العمل الأثري، بالإضافة الي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال المتاحف والاثار.

وقدم وزير الاثار شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية للاكتشافات الآثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لا سيما المشروعات الاثرية التي تم افتتاحها مؤخرا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي الآثار اهتماما و دعما كبيرا.

وقد أعرب الحاضرون عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بالحضارة المصرية العريقة، ورغبتهم لزيارة مصر وتحقيق حلم من أحلامهم.

جاءت هذه المحاضرة علي هامش زياره للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة.
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