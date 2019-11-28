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"الضرائب قسمت وسطي".. علي حميدة يكشف سر إختفائه عن الساحة الفنية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المطرب علي حميدة أن سبب اختفائه بعد أغنية "لولاكي" هو الضرائب، معقبًا: "الضرائب قسمت وسطي، كل اللي عملته في حياتي أتاخد، ورفعت عدة قضايا، ووكلت أكبر محامي في مصر، برده مفيش فائدة".

وتابع "حميدة"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه ذهب للوزير المالية في هذا الوقت محي غريب، لحل مشكلته مع الضرائب، فرفض قائلًا: "موضوعك مكتوب في الجرائد، اللي حصل ليا عملية صعبة جدً، ولما بفكر في الموضوع ضغطي بيرتفع".

ولفت إلى أن الفترة التي تغيب فيها أدت لظهور الكثير من الشائعات حوله، معقبا: "صدر حولي الكثير من الشائعات منها تحرير شيكات بدون رصيد، والكثير من الاِشياء الغريبة.
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