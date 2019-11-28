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عادل زيدان: حركة المحافظين الجديدة ونوابهم بداية مبشرة لتمكين الشباب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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عادل زيدان
عادل زيدان
هدى عبدالرازق
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هنأ المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه كمحافظ للبحيرة، موضحًا أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية انجازات غير مسبوقة خاصة في ما يتعلق بحجم المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تجديد الثقة للمحافظ وكذلك نائبة المحافظ نهال بلبع يوضح قيامهما بالعمل المستمر لتلبية كافة احتياجات مواطني البحيرة وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، عن سعادته البالغة بتجديد القيادة السياسية الثقة لأحمد راشد محافظ الجيزة، خلال الحركة الأخيرة، موضحًا أن حركة المحافظين الجديدة ونوابهم تعد بداية مبشرة لتمكين الشباب وانطلاقة جديدة ورائعة من القيادة السياسية نحو ضخ دماء جديدة للمناصب القيادية.

وأشار إلى أن حركة المحافظين فتحت الأبواب للشباب ومكنتهم من تولى مناصب هامة ومساعدة المحافظين فى مهامهم، مواجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته التي تؤكد اهتمامه بالشباب
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عادل زيدان حركة المحافظين 2019 المحافظين الجديد

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