السباح العالمي نبيل الشاذلي يكشف كواليس تدريب أبطال العملية إيلات (فيديو)

قال السباح العالمي نبيل الشاذلي، بطل السباحة المصري السابق، إنه درب أبطال لعمليات عسكرية هامة جدًا، لافتًا إلى أنه كان ضمن الطاقم الذي درب أبطال عملية إيلات، مؤكدًا أنه جزء هام في حياته.



وتابع "الشاذلي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "شرف ليا إني كنت أحد العناصر التي ساهمت بمجهود في نجاح عملية إيلات"، لافتًا إلى أن ما قام به قوات الضفادع البشرية المصرية في هذا المجال لم تقم به أي ضفادع بشرية في أي مكان في العالم.



وأكد أن عملية إيلات أسطورة حقيقية تدرس في الأكاديميات العسكرية في كل دول العالم، موضحًا أن مهمته الأساسية كانت تدريب المجموعات على رفع مستوى التحمل ومستوى السرعة، معلقًا: "أنا ابن القوات المسلحة، القوات المسلحة مدرسة، وأفضل سنوات حياتي إللي قضيتها في العسكرية المصرية، أنا ابن هذه المؤسسة وفضلها علي".

