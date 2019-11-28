Advertisements
Advertisements
Advertisements

أتلتيكو مدريد يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة برشلونة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وجماهير النادي نبأ سار اليوم الخميس بتعافي نجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها منذ فترة وإمكانية مشاركته في مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

جواو فيليكس يتعافى من الإصابة
وأكد نادي أتلتيكو مدريد تعافي البرتغالي جواو فيليكس من الإصابة التي كان يعاني منها منذ فترة في الكاحل وأصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباريات الفريق ويمكنه اللحاق بمباراة برشلونة القادمة في بطوة الدوري الإسباني.

فيليكس يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
وتمكن فيليكس من المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد ضد نادي يوفنتوس الإيطالي وقدم أداء جيد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاركات جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد هذا الموسم
وقد شارك جواو فيليكس في 16 مباراة حتى الآن مع نادي أتلتيكو مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني
ويستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز واندا ميتروبوليتانو.

Advertisements

أخبار تهمك

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ يوم

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status